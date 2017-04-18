Турция не изменит позицию по Крыму – эксперт

Никаких изменений во внешней политике Турции относительно непризнания аннексии Крыма после прошедшего в стране конституционного референдума не будет. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии сообщил заместитель директора украинского Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

«Я не совсем уверен, что Реджеп Тайип Эрдоган будет прямо таки бежать к Владимиру Путину и заключать какие-то союзы. Это, в любом случае, партнерство с ножами за спиной. И Путин, и Эрдоган испортили свои отношения окончательно, они не могут вступать в тактические союзы. Они могут договариваться по каким-то вещам, они циничны и прагматичны, но они оба не забывают, что произошло между ними... Зачем Эрдогану упускать такой козырь (признавая аннексию Крыма – КР)? Его можно использовать один раз и я не знаю, за какие бонусы Крым можно продать. Это не прагматично, а в этом смысле Эрдоган очень рациональный», – подчеркнул Данилов.

В субботу, 16 апреля более 51% граждан Турции проголосовали за расширение полномочий президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Против высказались около 49% населения. Это значит, что полномочия президента распространятся на все ветви власти. Глава государства сможет распускать парламент, объявлять чрезвычайное положение, назначать и увольнять министров и судей. Должность премьер-министра упраздняется, его роль также возьмет на себя президент. Кроме того, голосование позволило переизбраться Эрдогану еще на 2 срока. Руководить государством он сможет до 2029 года.

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Сам Эрдоган назвал прошедшее голосование «историческим решением» турецкого народа. Впервые в истории страны изменение политической системы прошло путем мирного голосования.

В ОБСЕ заявили, что голосование не соответствовало стандартам Совета Европы. По мнению наблюдателей организации, конституционный референдум «проходил в неравных условиях».

Член наблюдательной миссии Совета Европы Алев Корун 18 апреля сообщил, что на референдум допустили бюллетени без официального штампа. Таким образом, около 2,5 миллионов голосов могли быть сфальсифицированы, сказал Корун.

Представители турецкой оппозиции также заявляют о подтасованных результатах. По словам лидера республиканской народной партии Турции Кемаля Кылычдароглу, пересчитывать необходимо порядка 60% бюллетеней.

Реджеп Тайип Эрдоган любую критику со стороны международных наблюдателей и оппозиционеров отверг. По словам турецкого президента, референдум соответствует демократическим нормам.

17 января глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с группой преподавателей вузов Анкары заявил, что позиция Анкары по вопросу Крыма остается неизменной. По словам главы турецкого внешнеполитического ведомства, нормализация отношений Турции и России не означает изменения позиции страны по крымскому вопросу.