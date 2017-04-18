В Госдуме России назвали Радио Свобода, «Голос Америки» и CNN «проводниками давления США»

В Государственной думе России считают Радио Свобода и «Голос Америки», а также телекомпанию CNN «проводниками давления США на ситуацию в России».

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин заявил 18 апреля, что американские медиа является частью «масштабной системы давления Вашингтона», которая якобы включает в себя «различные фонды, неправительственные организации, гранты и многое другое».

Это заявление Левина прозвучало 18 апреля во время слушаний в этом комитете.

Как сообщает «Интерфакс», во время слушаний решили ограничиться обсуждением данной проблемы на заседании комитета с участием экспертов и не сделанно никаких запросов о соблюдении российского законодательства.

17 марта Госдума России поручила комитету по информационной политике организовать проверку деятельности российских служб Радио Свобода, «Голоса Америки», а также CNN на соответствие российскому законодательству. Автор этой инициативы, депутат от партии «Единая Россия» Константин Затулин назвал это ответом на внесенный в Конгресс США законопроект, предоставляющий Министерству юстиции дополнительные полномочия для проверки российского телеканала RT на соответствие американским законам.

Как отметила сенатор от Демократической партии Джин Шахин, которая предложила законопроект, RT координирует свою деятельность с российским правительством для распространения ложной информации. Ранее этот телеканал обвинили в причастности к вмешательству в выборы президента США.

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