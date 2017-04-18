Силовики в Крыму хотят заставить журналиста Семену замолчать – адвокат

Силовики в аннексированном Крыму ополчились против журналиста Радіо Свобода Николая Семены и хотят сделать так, чтобы он не проявлял свой голос, свою позицию и молчал. Об этом рассказал адвокат обвиняемого Александр Попков в комментарии Крым.Реалии.

«Следователи, оперативники – одна большая группа, которая ополчилась против Николая, и хочет его, как журналиста, как человека с другим мнением просто выдавить из этой жизни, чтобы он молчал, чтобы не проявлял свой голос», – сказал Попков.

Как отмечает сам Семена, обвинительный уклон следствия чувствовался еще с самого начала дела.

«Со времени проведения следствия чувствовался обвинительный уклон, поскольку в дело включались те факты, и документы, которые подтверждали вину, и следствие совершенно не обращало внимание на ходатайство адвокатов, которые просили учесть то, что в этом деле нет состава преступления», – отметил журналист.

В подконтрольном Кремлю Железнодорожном суде Симферополя 18 апреля закончилось очередное заседание по уголовному делу в отношении крымского журналиста Николая Семены, которого российские власти обвиняют в призывах к нарушению территориальной целостности России.

На допрос явился только один свидетель – Юлия Кожемякина, которая рассказала, что была понятой при осмотре страницы интернет-издания с материалом Николая Семены. При этом свидетель не смогла ответить на вопросы адвокатов относительно обстоятельств этого осмотра публикации.

7 декабря следователь в аннексированном Крыму предъявил журналисту Николаю Семене обвинение в окончательной редакции в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Уголовное дело, составленное следователями, состоит из шести томов.

На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Защита Николая Семены, Международная и Европейская Федерации журналистов, а также офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова призвали ФСБ России выпустить журналиста из Крыма на лечение, положительного ответа пока добиться не удалось.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму, в частности, журналиста Николая Семены, и призвало прекратить давление на него.