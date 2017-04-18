Глава МИД России Лавров открыл «посольство» в Абхазии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с двухдневным визитом в Абхазию, сепаратистский регион Грузии, и принял участие в открытии так называемого российского «посольства» в Сухуми.

Грузия резко раскритиковала Москву из-за визита Лаврова.

В заявлении президента Грузии Гиорги Маргвелашвили, опубликованном 18 апреля, выражается возмущение действиями России, направленными против ее суверенитета и территориальной целостности, которые, по мнению Тбилиси, еще больше обостряют ситуацию.

Специальный представитель премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе заявил во вторник, что двухдневный визит станет «нарушением суверенитета Грузии». Заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Джалагания отметил, что Москва «игнорирует международные принципы и законы».

Во время визита 18-19 апреля глава российского МИД Сергей Лавров встретится с руководителями Абхазии.

Абхазия вышла из-под контроля Грузии во время войны 1992-1993 годов. Москва признала Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами после пятидневной войны против Тбилиси в 2008 году. Лишь несколько стран последовали этому примеру, в то время как подавляющее большинство считает Абхазию и Южную Осетию частями Грузии. Россия направила тысячи своих военных в эти регионы.