В Украине начались съемки фильма о сопротивлении тральщика «Черкассы» во время аннексии Крыма

Режиссер Тимур Ященко приступил к съемкам фильма «Черкассы» о сопротивлении экипажа одноименного морского тральщика в озере Донузлав во время аннексии Крыма.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, в первый съемочный день 18 апреля по традиции о треногу камеры была разбита тарелка с названием фильма.

Съемки проходят в Очакове Николаевской области. Берегом крымского озера Донузлав станет Кинбурнская коса, находящаяся между Днепровско-Бугским лиманом и Черным морем. Следующими локациями станут Одесса и Черниговская область.

Производством военной драмы занимается украинская компания «МКК Film Servis» при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино. Общая стоимость ленты – почти 40 млн гривен, финансовая поддержка государства составляет 17,3 млн гривен.

«Сценарий не писался «на коленке». Работа над ним велась в течение двух с половиной лет», – отметил перед началом съемок режиссер Тимур Ященко.

Консультантом в фильме выступает командир «Черкасс», капитан 2 ранга Юрий Федаш. Сейчас он служит в Одессе начальником отдела боевой подготовки ВМСУ, заканчивает Командно-штабной институт использования войск (сил) при Киевском Национальном университете обороны Украины им. Черняховского.

Сообщается, что одну из ролей в фильме сыграет бывший матрос тральщика Михаил Воскобойник.

Как ожидается, военная драма «Черкассы» выйдет на экраны в феврале-марте 2018 года.

В марте 2014 года тральщик «Черкассы» вместе с другими украинскими кораблями был заблокирован на озере Донузлав в Крыму российскими военными. Экипаж украинского корабля оказывал сопротивление в течение нескольких недель. «Зеленые человечки» штурмовали «Черкассы» с быстроходных катеров и боевых вертолетов. Захват судна произошел 25 марта 2014 года.