В Севастопольском университете намерены добиваться запуска учебного ядерного реактора

Руководство Севастопольского государственного университета намерено добиваться запуска учебного исследовательского реактора (ИР-100). Об этом 18 апреля сказал ректор ВУЗа Владимир Нечаев.

«У ИР-100 было 50 лет славного прошлого. Наша задача – добиться, чтобы у него было 50 лет славного будущего. Сейчас реактор находится в состоянии длительной остановки. Стоит вопрос: либо его использовать, либо выводить из эксплуатации и утилизировать. Нам необходимо сохранить реактор, будем работать над этим. Вопрос непростой, но я намерен бороться за то, чтобы это произошло. Мы должны доказать, что это перспективно и создаст условия для развития атомной отрасли», – цитирует Нечаева пресс-служба университета.

По словам ректора, запуск реактора потребует значительных затрат из бюджета, вопрос об этом будет решаться в правительстве России в ближайшее время.

«Для того, чтобы было принято положительное решение, должна быть обоснована очень внятная программа использования реактора в научных – образовательных целях. Мы привлекаем специалистов Росатома, Курчатовского института. Если нам удастся создать такую программу и убедить руководство России, что использование реактора целесообразно и необходимо, то на его базе будут достигнуты новые вершины в области научных исследований», – сказал Нечаев.

Идея строительства исследовательского ядерного реактора ИР-100 возникла на кафедре ядерных реакторов и парогенераторов Севастопольского высшего военно-морского инженерного училища (СВВМИУ). Реактор ИР-100 был создан на основе оборудования атомной подлодки второго поколения, и 18 апреля 1967 года был проведен его первый физический пуск. Впоследствии, когда на базе СВВМИУ был создан Севастопольский институт ядерной энергии и промышленности, реактор использовался в научных целях и для подготовки гражданских специалистов для атомной отрасли. Работа реактора была приостановлена в 2012 году в связи с необходимостью продления сроков его эксплуатации.

Севастопольский государственный университет создан в октябре 2014 года решением правительства России на материально-технической базе действовавших по состоянию на начало 2014 года украинских высших учебных заведений: Севастопольского национального технического университета, Севастопольского национального университета ядерной энергетики и промышленности, Севастопольского городского гуманитарного университета, Севастопольского морского колледжа и других. Общая численность студентов – 12 000 человек.