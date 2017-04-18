Сербские студенты возобновили протесты против избрания Вучича президентом

В Сербии студенты 18 апреля возобновили протесты против избрания на пост президента Александра Вучича, который до недавнего времени возглавлял сербское правительство. Протесты останавливали на период пасхальных праздников.

Оппозиция и ее сторонники заявляют, что Вучич победил с нарушениями, среди которых давление на медиа, взяточничество и шантаж. Они также называют его автократичным лидером, а его «Сербскую прогрессивную партию» обвиняют в коррупции.

Александр Вучич победил на выборах президента 2 апреля с результатом в 55 процентов. Протесты оппозиции в Сербии начались сразу, одновременно в ЕС поздравили Вучич с победой.

Александр Вучич декларирует приверженность в евроинтеграционном направлении Сербии, одновременно выступает за тесные связи страны с Россией. Должность президента в Сербии, которая является парламентской республикой, скорее церемониальная, одновременно партия Вучич остается самой влиятельной в стране.