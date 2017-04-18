Свидетель по «делу Чийгоза» не видел противоправных действий обвиняемого во время митинга 26 февраля – адвокат

На очередном 105 заседании по «делу Чийгоза» свидетель защиты Шевкет Меметов рассказал, что обвиняемый во время митинга 26 февраля 2014 года под зданием Верховной Рады Крыма не призывал к противоправным действиям. Об этом в видеообращение сообщил адвокат Николай Полозов.

«Он (Шевкет Меметов – КР) рассказал о том, что 26 февраля 2014 года вместе с сотрудниками телеканала ATR, он оборудовал переносную телевизионную студию, и находился в гуще событий. Свидетель видел Ахтема Чийгоза на протяжении дня, он сообщил, что Чийгоз не призывал митингующих к противоправным действиям, не говорил «дави», «бей», призывал митингующих остановится, не призывал к давке. Рассказал об истории с Энвером Арпатлы, где Арпатлы проявлял активность, а Чийгоз пытался его остановить», – рассказал Полозов.

Также адвокат добавил, что по словам свидетеля, у проукраинских митингующих не было предметов для применения насилия.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.



