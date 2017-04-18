В Совбезе ООН в очередной раз напомнили о нарушении Россией прав человека в Крыму

На заседании Совета Безопасности ООН 18 апреля во время своего выступления заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в очередной раз напомнил о том, что Россия нарушает права человека в аннексированном Крыму.

«Оккупационная власть в Крыму совершает массовые нарушения прав человека и стремится уничтожить самобытность коренного народа: крымских татар», – говорится в сообщении Миссии Украины в ООН.

Он также призвал Совет Безопасности принять меры по разрешению проблем в аннексированном Крыму и на Донбассе.

После аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, крымских активистов, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир». Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность в связи с преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление на них. Также МИД обратился к международному сообществу, чтобы те применили все возможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освободить всех украинских политзаключенных и заложников.