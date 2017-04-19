Радио Крым.Реалии: Крымчане в поисках лучшей жизни

Утром в эфире Радио Крым.Реалии говорят о перспективах для молодежи в Крыму. Крымские издания пишут о желании молодых крымчан уехать в Россию или Европу. Какие возможности есть у крымчан в аннексированном Крыму, в России и на материковой части Украины? Какое будущее выбирает молодое крымское поколение?

Об этом ведущий Сергей Мокрушин говорит с крымским активистом Алексеем Ефремовым, директором социологической группы «Рейтинг» Алексеем Антиповичем, а также ректором Таврического национального университета им. Вернадского Владимиром Казариным.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.