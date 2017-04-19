В Алуште на сутки отключат воду из-за профилактики водопровода

В Алуште с 25 до 26 апреля будут проводить профилактическую промывку водопроводных сетей, в связи с чем в городе на сутки отключат холодную воду. Об этом сообщает пресс-служба российской администрации Алушты.

«В связи с подготовкой сетей и сооружений водопровода к курортному сезону с 23:00 часов 25 апреля до 23:00 26 апреля 2017 года будет производится профилактическая промывка и дезинфекция резервуаров запаса воды и водопроводных сетей города Алуштыи населенных пунктов Малый Маяк, Утес, Партенит, Солнечногорское, Генеральское, Малореченское, Изобильное с повышенным содержанием хлора. Пользоваться водой для питьевых целей в этот период запрещается. Водоканал рекомендует сделать суточный запас воды 25 апреля до 23:00 часов», – говорится в сообщении.

В пресс-службе также проинформировали, что после дезинфекции перед употреблением необходимо в течении 10 минут пропустить воду через водопроводный кран.

После аннексии Крыма Россией Украина прекратила подавать воду на полуостров по Северо-Крымскому каналу, соединяющему главное русло Днепра с полуостровом. Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через этот канал.