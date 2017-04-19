Порошенко пригласил британский бизнес инвестировать в Украину

Президент Украины Петр Порошенко призвал представителей деловых кругов Соединенного Королевства инвестировать в Украину. Такое предложение глава государства озвучил вечером 18 апреля на встрече в Лондоне, где Порошенко рассказал о внедрении реформ в Украине.

«Значительное внимание было уделено созданию инвестиционного климата, проведению судебной реформы, борьбе с коррупцией, реформе банковского и энергетического сектора. Президент также сообщил о запуске с начала апреля 2017 электронного открытого реестра возмещения налога на добавленную стоимость», – говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.

Порошенко указал, что Великобритания стала одним из крупнейших иностранных инвесторов в Украине на сумму более двух миллиардов долларов. Он также упомянул успешную работу в Украине нескольких британских компаний, которую назвал «хорошим примером для других инвесторов, а также важным сигналом доверия украинским реформам».

Президент Украины Петр Порошенко 18 апреля начал двухдневный официальный визит в Великобританию. Программой визита предусмотрены встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, отдельными членами правительства и представителями Палаты общин британского парламента. Запланировано также выступление президента Украины в Королевском институте международных отношений «Чатем Хаус» на тему «Битва за Украину: лидерство и солидарность против агрессии».