В акватории Черного моря с радаров исчезло грузовое судно «Герои Арсенала» с 12 членами экипажа на борту. В данный момент продолжается поисковая операция судна, которое 19 апреля в 03.54 подало сигнал SOS, находясь в 14 морских милях от берега. Об этом сообщает управление МЧС России по Крыму.

По данным ведомства, на борту находилось 9 украинцев, 2 русских и 1 грузин. Судно под флагом Панамы, с портом прописки Херсон. По предварительной информации российского МЧС, следовало из Азова в Турцию с грузом зерна.

Пока что был найден один пострадавший в спасательном жилете с признаками сильного переохлаждения.

По информации МЧС, работа осложняется неблагоприятными погодными условиями – сильный юго-западный ветер порывами до 20 м/с, а также волнение моря до 4 баллов.

Ранее 6 апреля сотрудники пограничного управления ФСБ России в аннексированном Крыму сообщили о задержании «за нарушение государственной границы» украинского рыболовного судна «Рыбак Херсона». По информации российской стороны, капитана сейнера привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере 60 тысяч рублей (29 тысяч гривен, более одной тысячи долларов).

Прокуратура АРК признала потерпевшим капитана украинского рыболовного судна «Рыбак Херсона», которое в начале апреля задержали российские пограничники.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».