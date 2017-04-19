В Крыму ухудшились погодные условия: снег и ветер

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На крымском полуострове 19 апреля наблюдается резкое ухудшение погодных условий: усилился ветер, местами идет снег. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.
«Холодно, очень ветрено и снег летит прямо на цветущие деревья. Так хорошо цветет вишня, груша и слива, но теперь опасаемся за будущий урожай плодовых деревьев», – рассказала жительница Белогорского района.
Российский Гидрометцентр ранее прогнозировал ухудшение погоды в Крыму. Похолодание ожидалось в связи с прохождением холодного фронта.
«В четверг из-за приближающегося южного циклона резко потеплеет, без осадков, днем до +18 градусов, но в пятницу циклон принесет сильные дожди, в горах снова с мокрым снегом. В выходные дни тоже плохая погода: временами дождь, ночью опять заморозки, днем тоже холодно – до +11 градусов тепла», – сообщила начальник Гидрометцентра России по Крыму Татьяна Любецкая.
Ранее 19 апреля собщалось, что в акватории Черного моря с радаров исчезло грузовое судно «Герои Арсенала» с 12 членами экипажа на борту. В данный момент продолжается поисковая операция судна, которое 19 апреля в 03.54 подало сигнал SOS, находясь в 14 морских милях от берега. По данным МЧС России по Крыму, на борту находилось 9 украинцев, 2 россиян и 1 грузин.
По информации ведомства, работа осложняется неблагоприятными погодными условиями – сильный юго-западный ветер порывами до 20 м/с, а также волнение моря до 4 баллов.
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