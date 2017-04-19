Следком России возбудил уголовное дело по факту крушения судна в Черном море

Следственные органы Следственного комитета России возбудили уголовное дело по факту крушения в акватории Черного моря сухогруза «Герои Арсенала» по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса России.

В настоящие время спасены несколько членов экипажа, поисковые работы продолжаются.

В акватории Черного моря с радаров исчезло грузовое судно «Герои Арсенала» с 12 членами экипажа на борту. 19 апреля в 03.54 судно подало сигнал SOS, находясь в 14 морских милях от берега. Об этом сообщило управление МЧС России по Крыму.

По данным ведомства, на борту находилось 9 украинцев, 2 россиян и 1 грузин. Судно под флагом Панамы, с портом прописки Херсон. По предварительной информации российского МЧС, следовало из Азова в Турцию с грузом зерна.

По информации МЧС, работа осложняется неблагоприятными погодными условиями – сильный юго-западный ветер порывами до 20 м/с, а также волнение моря до 4 баллов.