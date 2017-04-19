Самолеты США перехватили российские бомбардировщики у побережья Аляски

Пара российских бомбардировщиков, способных нести ядерные бомбы, пролетели у берегов Аляски, подходя ближе, чем за 100 миль к острову Кадьяк. Американские самолеты F-22 в течение 12 минут сопровождали визитеров, прежде чем два бомбардировщика Ту-95 «Медведь» повернули в сторону своей базы в восточной части России. Инцидент произошел 17 апреля, сообщили в Пентагоне.

Пролет российских самолетов в зоны идентификации противовоздушной обороны США произошел впервые со времени вступления в должность президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Последний раз российские бомбардировщики летели недалеко от США 4 июля 2015 года. Тогда пара российских бомбардировщиков курсировала вдоль берегов Аляски и Калифорнии, подходя ближе, чем за 40 миль к пункту Мендосино в штате Калифорния.