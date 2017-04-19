Украинское консульство уточняет информацию о крушении судна в Черном море

Генеральное консульство Украины в Ростове-на-дону уточняет данные и обстоятельства аварии грузового судна «Герои Арсенала» в акватории Черного моря. Об этом Крым.Реалии рассказал руководитель управления консульского обеспечения государственной консульской службы МИД Украины Василий Кирилич. В ведомстве пока информацию об украинцах на борту не подтверждают.

«Данные о гражданстве членов экипажа, причинах и обстоятельствах аварий, а также прописки судна и его флага устанавливаются», – сказал Кирилич.

По сообщению управления МЧС России по Крыму, 19 апреля в 03:54 грузовое судно «Герои Арсенала» подало сигнал SOS, находясь в 14 морских милях от берега. После этого судно исчезло с радаров. На борту находилось 12 членов экипажа, среди них 9 украинцев, 2 россиян и 1 грузин.

Судно с портом приписки Херсон шло под флагом Панамы. По предварительной информации российского МЧС, «Герои Арсенала» следовал из Азова в Турцию с грузом зерна.

В данный момент спасены несколько человек, продолжается поисковая операция, по информации российского МЧС, работа осложняется неблагоприятными погодными условиями – сильный юго-западный ветер порывами до 20 м/с, а также волнение моря до 4 баллов.