В городах Украины из-за непогоды остановили занятия в школах

Городской глава Запорожья Владимир Буряк 19 апреля принял решение о временном приостановлении учебного процесса в школьных учреждениях города за непогоды.

«Ситуация такова, что мэр сказал, что уже сегодня детей отпускать из школ. И это решение будет действовать до особого распоряжения, то есть до нормализации погодных условий. Дошкольные учреждения будут работать, потому что есть ситуации, когда не с кем оставить ребенка», – рассказала пресс-секретарь городского главы Ольга Мешок.

«Параллельно мэр поручил, чтобы там восстановили отопление, где оно уже отключено -– чтобы восстановили не только в тех самых детсадах, школах, а например, в родильных, больницах, интернатах. Сегодня постепенно будут восстанавливать отопление», – добавила пресс-секретарь.

Ночью в Запорожье выпал снег, а температура воздуха упала до нуля по Цельсию. Ранее в регионе на 19-21 апреля было объявлено штормовое предупреждение.

Подобные решения утром 19 апреля приняли в Днепре и на Харьковщине, где также бушует непогода. Нетипичная для середины весны погода 18 апреля воцарилась в нескольких областях юга и востока Украины – с неба сыплет снег и ледовая крупа. По данным синоптиков, 19 апреля осадки прекратятся во второй половине дня.

Но синоптики призывают жителей Днепра, Харькова и Полтавы быть готовыми и к новым снежным зарядам в пятницу, и только после этого, на выходные, станет немного теплее. А настоящее весеннее тепло придет в Украину только на следующей неделе.