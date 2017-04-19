Сенат Нидерландов намерен провести дебаты по ратификации соглашения Украина-ЕС в конце мая

Сенат Нидерландов (верхняя палата парламента) намерен провести дебаты по ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом 23 мая.

Как сообщается на сайте сената, комитеты по вопросам иностранных дел, обороны и развития и европейских отношений предлагают министру иностранных дел Нидерландов принять участие в пленарных дебатах, которые могут состояться 23 мая.

По сообщению, если эта дата не устроит министра, дебаты перенесут на 6 июня.

В феврале в Нидерландах нижняя палата парламента проголосовала за повторную ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом.

Перед этим правительство Нидерландов подало соглашение с Украиной на повторную ратификацию вопреки результатам консультативного референдума после того, как на саммите ЕС в декабря 2016 года приняли символическое специальное официальное заявление, что вполне соответствует содержанию соглашения.

Нидерланды пока являются единственной страной в ЕС, что еще не осуществила ратификации этого соглашения. Эта ратификация уже была одобрена в Нидерландах на всех уровнях, но процесс остановился на самой последней, уже технической стадии – передачи на хранение в Брюссель ратификационных документов – после того, как эта сделка стала первым объектом вожделения евроскептиков воспользоваться новым законом Нидерландов о консультационных референдумах по уже принятым законам. На референдуме в апреле 2016 принял участие чуть больший процент избирателей, чем минимальные 30%, необходимые для признания его действительным, но среди этих участников большинство было против ратификации: 61% процент участников референдума, в котором приняли участие более 32% избирателей, проголосовал против, таким образом судьбу соглашения решили менее 19,7% нидерландских избирателей.