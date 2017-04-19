Хозяйственный суд Днепропетровской области удовлетворил иск прокуратуры Автономной Республики Крым и взыскал в интересах украинского государства с одного из субъектов хозяйствования более миллиона гривен, потраченного на государственные закупки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АРК.

«В суде доказаны факты невыполнения ответчиком условий договора о закупке за государственные средства услуг по санаторно-курортному лечению в Крыму граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы. Судебное решение, вступившее в законную силу, выполнено в апреле 2017 года в принудительном порядке. Таким образом, органами прокуратуры была обеспечена реальная защита интересов государства в условиях временной оккупации», – сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что должник уже уплатил указанную сумму в счет министерства, однако не уточнили, в какой именно период должно было проводится лечение чернобыльцев в Крыму.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».