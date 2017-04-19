МИД Украины: на борту затонувшего в Черном море судна были 9 украинцев

В Министерстве иностранных дел Украины подтверждают, что на борту судна «Герои Арсенала», затонувшего в Черном море ночью 19 апреля, находились девять украинцев.

«Консул сообщает о девяти украинцах среди членов экипажа судна «Герои Арсенала». Ведутся спасательные работы», – сообщает департамент консульской службы МИД в Твиттере.

По сообщению управления МЧС России по Крыму, 19 апреля в 03:54 грузовое судно «Герои Арсенала» подало сигнал SOS, находясь в 14 морских милях от берега. После этого судно исчезло с радаров. На борту находилось 12 членов экипажа, среди них 9 украинцев, 2 россиян и 1 грузин.

Судно с портом приписки Херсон шло под флагом Панамы. По предварительной информации российского МЧС, «Герои Арсенала» следовал из Азова в Турцию с грузом зерна.

В данный момент спасены несколько человек, продолжается поисковая операция, по информации российского МЧС, работа осложняется неблагоприятными погодными условиями – сильный юго-западный ветер порывами до 20 м/с, а также волнение моря до 4 баллов.