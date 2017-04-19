Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров во время своего визита в Латвию встретился с рядом политиков и дипломатов и рассказал о «политике террора, развернутой Россией в аннексированном Крыму». Об этом сообщает в Твиттере пресс-служба посольства Украины в Латвии.

Рефат Чубаров провел встречи, в частности, с депутатом Европейского парламента Артисом Пабриксом, спикером латвийского сейма Инарой Мурниеце, руководством МИД Латвии.

«На встрече с МИД председатель Меджлиса Рефат Чубаров сообщил о политике Российской Федерации террора и запугивания на полуострове», – сказано в сообщении посольства.

​Также сообщается, что глава Меджлиса встретился с украинскими студентами в Риге и посетил Музей оккупации.

Рефат Чубаров пребывает в Латвийской республике с двухдневным визитом 18-19 апреля.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».​