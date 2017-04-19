Чийгоз пытался помешать давке на митинге 26 февраля – свидетель

Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма в рамках уголовного дела в отношении замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза 19 апреля допросил свидетеля Екатерину Мамутову.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, она рассказала, что видела Чийгоза во время давки 26 февраля 2014 года на линии соприкосновения двух митингов – проукраинского и пророссийского. Чийгоз делал успокоительные движения и пытался развести сторонников разных взглядов на расстояние, исключающее давку. По словам Мамутовой, она это хорошо запомнила, потому что подумала, что надо иметь смелость, чтобы стать между двумя сторонами агрессивно настроенной толпы.

Также свидетель добавила, что непосредственно перед тем, как участники пророссийского митинга начали целенаправленно выдавливать оппонентов из внутреннего двора крымского парламента, место событий покинули сотрудники милиции. Впоследствии она их больше не видела до конца событий.

После перерыва защита Чийгоза заявила о намерении подать очередное ходатайство об изменении меры пресечения.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.