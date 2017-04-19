СБУ: в ходе обысков в аналитическом центре получены «дополнительные доказательства» по делу Артеменко

В Службе безопасности Украины заявляют, что в ходе обысков в Международном центре перспективных исследований силовики получили «дополнительные доказательства» в уголовном производстве в отношении заявлений народного депутата Андрея Артеменко.

«Следственные действия осуществлялись в рамках производства, что касается депутата Артеменко. Дополнительные детали мы пока не разглашаем, но во время следственных действий были получены дополнительные доказательства. Сейчас следователи с ними работают», – заявил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук.

На прошлой неделе в Международном центре перспективных исследований (МЦПИ) силовики провели обыск. Впоследствии в прокуратуре Крыма Радіо Свобода сообщили, что обыск в аналитическом центре провели в рамках дела по жалобам народного депутата Андрея Артеменко, депутат пользовался услугами этого центра.

19 февраля издание The New York Times сообщило, что член фракции Радикальной партии Олега Ляшко Андрей Артеменко передал план нормализации отношений между Украиной и Россией советнику президента США Майклу Флинну незадолго до его отставки. Этот план, в частности, предусматривал проведение всеукраинского референдума о передаче Крыма России в аренду на срок от 50 до 100 лет, а также предусматривал вывод российских войск с территории Украины. По данным издания, этот план получил поддержку в Москве.

Артеменко затем изъяли из фракции Радикальной партии Олега Ляшко в Верховной Раде.

После заявлений Артеменко прокуратура Крыма открыла уголовное производство о госизмене.