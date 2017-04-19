Порошенко: санкции в отношении России должны сохраниться

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что санкции в отношении России должны сохраниться.

«Санкции против России должны оставаться. Не верьте тем, кто говорит, что санкции не нужны. Это единственный механизм, чтобы держать Россию за столом переговоров», – сказал Порошенко в Королевском институте международных отношений Chatham House в рамках официального визита в Великобританию.

«Если бы не санкции и не Украина, то российские танки стояли бы гораздо дальше в Европе. Путин остановил свое продвижение из-за санкций и борьбы украинцев», – добавил он.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года после российской аннексии Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в поддержке сепаратистов на Донбассе, Москва эти обвинения отвергает и заявляет, что на неподконтрольных Киеву территориях могут быть российские «добровольцы». Из-за роли России в событиях на Донбассе, а также из-за аннексии Крыма, Запад применил в отношении Москвы несколько пакетов санкций.

По последним данным ООН, за время конфликта погибли около 10 тысяч человек, ранены более 22 тысяч среди украинских военных, гражданских лиц и сепаратистов.