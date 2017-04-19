Активисты в Москве и Петербурге провели акции в поддержку крымчан

Активисты инициативной группы «Стратегия-18» вечером 18 апреля вышли с акцией протеста на улицы Москвы и Санкт-Петербурга. Участники пикетов требовали соблюдать права человека в аннексированном Россией Крыму.

«Свободу крымским татарам. Я с детства сопереживал им, мой дедушка, когда мы отдыхали в Крыму 20-25 лет назад, познакомил меня с крымскими татарами, показывал, рассказывал об их судьбе. Я думал, что наконец они свободны, но тут опять Российская империя до них добралась. Руки прочь, Российская империя, от крымских татар», – говорит один из участников акции Александр.

Всего в Москве вышло в центр города около десяти человек, местные активисты группы «Стратегия-18» предпочитают выходить на акции вместе.

«Это гораздо безопаснее, чем стоять в одиночном пикете. Одиночный пикет привлекает внимание полиции, полиция зовет провокаторов, которые создают ситуацию, чтобы человека забрать в автозак. А дальше легко возбуждаются дела – несколько задержаний и можно уголовное дело приписывать. Мы стараемся, чтобы посторонние не знали, где мы собираемся, место сбора друг другу сообщаем буквально часа за два. И вот так на пикете мы проводим минут пятнадцать. Когда мы вместе стоим, это, мне кажется, более выразительно, видно, что много москвичей переживают эту ситуацию», – рассказала Крым.Реалии одна из инициаторов московской части акции «Стратегия-18» Вера Лаврешина.

В Санкт-Петербурге активисты традиционно вышли на центральные улицы с одиночными пикетами. Участники акции рассредоточились с информационными плакатами в руках, в них активисты рассказывают о судьбах крымчан и ситуации на полуострове в целом. Как сообщалось, один из участников акции был задержан российской полицией.

Впервые серия одиночных пикетов в поддержку крымских татар прошла в Санкт-Петербурге 18 ноября 2016 года и днем ранее в Москве. Впоследствии активисты российских городов объединились в бессрочную акцию под названием «Стратегия-18» в честь дня депортации крымских татар 18 мая 1944 года. Ежемесячно 18 числа активисты выходят на улицы города с целью рассказать о ситуации в аннексированном Крыму, информировать российское общество о фактах нарушения прав и свобод человека.