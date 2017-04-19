В Симферополе отпраздновали день подписания Екатериной II «манифеста о присоединении Крыма»

У памятника российской императрице Екатерине II в Екатерининском саду Симферополя 19 апреля российские власти полуострова провели митинг, приуроченный ко дню подписания Екатериной II манифеста о включении Крымского ханства в состав Российской империи. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства Крыма.

Российский глава Крыма Сергей Аксенов во время мероприятия заявил об «исторической параллели» между подписанием Екатериной II манифеста и событиями 2014-го, когда Россия аннексировала полуостров.

«Сегодня отмечаем это мероприятие уже в российском Крыму, где восстановлен памятник Екатерине Великой. Для нас это знаковая дата. 234-ая годовщина воссоединения показывает, что Крым и в тот период начал возрождаться благодаря принятию в состав России, 2014 год – это историческая параллель», – заявил Аксенов.

Помимо чиновников на мероприятии присутствовала молодежь.

Ранее сообщалось о том, что спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко с группой сенаторов внесла в российскую Государственную Думу законопроект, который инициирует назначение новой памятной даты 19 апреля – включения Крымского ханства в состав Российской империи.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».