Вице-президент США обещает в случае нападения КНДР эффективный ответ

Вице-президент США Майк Пенс призвал Северную Корею не испытывать решимость Соединенных Штатов и пообещал «мощный и эффективный» ответ на любое нападение. Выступая на борту авианосца «Рональд Рейган» 19 апреля, Пенс сказал, что КНДР является «опасной и актуальной угрозой миру и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

Он сказал, что администрация президента Дональда Трампа продолжит «усердно работать» с другими странами, чтобы применить экономическое и дипломатическое давление на Пхеньян, поскольку Соединенные Штаты «всегда будут стремиться к миру». Но в то же время Пенс предупредил, что «щит стоит на страже и меч готов».

Азиатское турне вице-президента США Майка Пенса, в рамках которого он посетил авианосец «Рональд Рейган», происходит в момент роста напряженности на полуострове из-за реализации Пхеньяном запрещенной решениями ООН ракетной программы. 16 апреля в КНДР произошло неудачное испытание, ракета взорвалась сразу после старта.

Между тем в Нью-Йорке заместитель представителя Северной Кореи в ООН обвинил администрацию Дональда Трампа в превращении Корейского полуострова на «самую горячую точку в мире», что, по его словам, создает опасную ситуацию.