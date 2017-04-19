Задержанный на акции в поддержку Крыма в России: «наша страна совершила международное преступление»

Задержанный в российском Санкт-Петербурге активист инициативной группы «Стратегия-18» Всеволод Нелаев, который выступает в поддержку крымских татар, не намерен прекращать свою деятельность. Об этом активист рассказал в комментарии Крым.Реалии.

«Я намерен продолжать то, чем я занимался – в меру своих возможности поддерживать крымских татар, высказывать свою точку зрения: Россия нарушила все международные обязательства, которые только можно было нарушить, это невозможно выкинуть из памяти. Я надеюсь, что физически пытать меня не будут, а словесно заставить меня молчать не получится. Я буду выходить и говорить о том, что наша страна во главе с Путиным Владимиром Владимировичем совершила международное преступление, и не только в Крыму, которое замалчивать нельзя», – сказал Нелаев.

Как рассказал активист, 18 апреля во время проведения им одиночного пикета (в этот день Нелаев вышел с плакатом в поддержку Ильми Умерова), к нему подошли представители полиции и, как обычно, переписали личные данные. После правоохранители вернулись и попросили пройти в отделение. Там его пытались допросить, как рассказывает активист, угрожая физической расправой и повышая голос, об участии в акции 16 марта 2017 года. В тот день Нелаев выходил на одиночный пикет и держал в руках плакат с текстом: «Крым согласно будапештскому меморандуму – это Украина. Путин В.В. – международный террорист».

«Они хотели меня опросить, что я имел ввиду. Не сами полицейские того отделения, а такое требование пришло из прокуратуры. Меня не предупредили, открыто ли уголовное дело, проводится ли проверка, они сами толком не знают, но это в рамках подозрения по 282 статье об экстремизме. Якобы этот плакат, это высказывание подпадает под эту статью... Я сказал, что без адвоката не буду давать никаких пояснений, вызывайте через повестку», – рассказал активист.

Нелаева отпустили через три часа, бумаги подписывать участник инициативной группы отказался, сославшись на 51 статью российской Конституции.

Впервые серия одиночных пикетов в поддержку крымских татар прошла в Санкт-Петербурге 18 ноября 2016 года и днем ранее в Москве. Впоследствии активисты российских городов объединились в бессрочную акцию под названием «Стратегия-18» в честь дня депортации крымских татар 18 мая 1944 года. Ежемесячно 18 числа активисты выходят на улицы города с целью рассказать о ситуации в аннексированном Крыму, информировать российское общество о фактах нарушения прав и свобод человека.