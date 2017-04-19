К поискам экипажа затонувшего судна присоединились волонтеры из Керчи

Керченские страйкболисты из региональной общественной организации «Крымский военно-патриотический спортивно-туристический клуб «Набат» помогают спасателям в поиске членов экипажа сухогруза «Герои Арсенала», затонувшего ночью в акватории Черного моря. Об этом сообщают крымские СМИ.

«Мы обследуем побережье у села Яковенково по береговой линии, протяженностью 25 км, с 6 утра по Москве, на данный момент ни членов экипажа, ни обломков судна не обнаружено. В операции принимают участие 30 пожарных отрядов и волонтеры из керченского военно-патриотического клуба «Набат», которые осуществляют визуальный осмотр прилегающей акватории и побережья», – цитирует начальника третьего пожарно-спасательного отряда российской пожарной службы Сергея Навродского сайт «Новости Крыма».

Как сообщается, село Яковенково является ближайшей точкой на крымском побережье к месту аварии сухогруза, от него туда – 14-16 миль.

МЧС России подтверждает гибель двух членов экипажа затонувшего сухогруза.

«В результате гибели судна спасен один человек. На поверхность подняты двое погибших. Судьба девяти человек остается неизвестной», – сообщил ТАСС представитель управления МЧС по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.

Ранее сообщалось, что грузовое судно «Герои Арсенала», которое затонуло в акватории Черного моря 19 апреля, имеет флаг Панамы, но не приписано ни к одному украинскому порту.

По сообщению МЧС, 19 апреля в 03:54 грузовое судно «Герои Арсенала» подало сигнал SOS, находясь в 14 морских милях от берега. После этого судно исчезло с радаров. На борту находилось 12 членов экипажа, среди них 9 украинцев, 2 россиян и 1 грузин.

В Министерстве иностранных дел Украины подтверждают, что на борту судна «Герои Арсенала» находились девять украинцев.

По последним данным МЧС, спасены несколько членов экипажа, остальные числятся пропавшими без вести, идут поиски моряков. Работа осложняется неблагоприятными погодными условиями – сильный юго-западный ветер порывами до 20 м/с, а также волнение моря до 4 баллов.