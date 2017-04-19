Режиссер Учитель пожаловался на Поклонскую в Госдуму России

Режиссер Алексей Учитель попросил комитет по этике Госдумы России проверить нарушения правил депутатской этики Натальи Поклонской. Об этом сообщает РБК.

В жалобе Учителя говорится, что Поклонская могла нарушить депутатскую этику, призывая к незаконным действиям в отношении создателей фильма «Матильда». Режиссер также назвал неэтичным то, что Поклонская в депутатском запросе в Генпрокуратуру России расценила этот фильм как преступление.

17 апреля, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал странным проведение экспертизы фильма «Матильда», который еще не завершен.

Ранее российский экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила о получении отрицательных заключений экспертизы фильма «Матильда» и направлении их в Генпрокуратуру России. Она утверждает, что в своих выводах эксперты «указывают на недопустимость публичной демонстрации фильма «Матильда» в связи с высоким уровнем провокативности и унижения».

В феврале стало известно об инициативе Поклонской о проведении расследования по фильму «Матильда» режиссера Алексея Учителя, который еще не вышел на экраны.

До избрания в российскую Госдуму в сентябре 2016 года Поклонская возглавляла прокуратуру аннексированного Россией Крыма. Одной из первых ее инициатив в новой должности стало требование проверить фильм «Матильда» о романе императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. По мнению депутата, фильм оскорбляет религиозные чувства.

В фильме, премьера которого запланирована на октябрь этого года, показываются отношения Николая II с балериной Матильдой Кшесинской, когда он еще был холостым принцем. Поклонская также заявляет, что режиссер ложно обрисовал Россию как страну «пьяниц и блудниц».