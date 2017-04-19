Порошенко: Россия превращает Крым в крупнейшую военную базу в мире

Россия продолжает превращать аннексированный Крым в крупнейшую военную базу в мире. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил 19 апреля во время выступления в Королевском институте международных отношений Chatham House на тему «Битва за Украину: лидерство и солидарность против агрессии».

Порошенко также отметил, что Россия не выполняет взятых на себя обязательств в рамках Минского процесса – нет эффективного прекращения огня и освобождения заложников и незаконно задержанных лиц, нет доступа для международных гуманитарных организаций. Тем временем, Россия продолжает посылать войска, тяжелое оружие и боеприпасы в Украину.

«Россия остается глухой к требованиям и аргументам в пользу мира. У нас нет мира по одной причине: россияне не заинтересованы в его достижении. Они заинтересованы в контроле», – сказал Порошенко.

Он также подчеркнул необходимость сохранения санкций против России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».