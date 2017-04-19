Главу Керченского торгового порта задержали по подозрению во взяточничестве – Следком

В Крыму сообщают о задержании директора филиала госпредприятия «Крымские морские порты» «Керченский торговый порт», его подозревают в получении взятки в крупном размере. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по Крыму.

«По данным следствия, 18 апреля 2017 года директор филиала государственного унитарного предприятия республики «Крымские морские порты» «Керченский торговый порт», являясь депутатом Керченского городского совета, получил от коммерческого директора общества с ограниченной ответственностью взятку в сумме около 170 тысяч рублей за действия по организации ускоренной перевалки каботажного груза в Керченском торговом порту и предоставлении иных льготных условий», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что руководителя керченского порта подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК России (получение взятки в крупном размере).

«После получения взятки подозреваемый был задержан с поличным сотрудниками ФСБ России», – добавили в пресс-службе.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Комментариев задержанного или его адвоката в данный момент нет.

Главой Керченского торгового порта является керчанин Владимир Волков, он также является депутатом Керченского городского совета.