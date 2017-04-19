Посольство США: хотим справедливости для задержанных Россией граждан Украины

Посольство США в Украине заявляет, что хочет справедливости граждан Украины, задержанных на территории аннексированного Крыма и России. Об этом посольство сообщает на своей странице в «Твиттере».

«Мы стремимся к справедливости для Руслана Зейтуллаева, для украинцев, задержанных в России, для всех крымских татар, которые борются за права человека», – говорится в сообщении.

Крымчанин Руслан Зейтуллаев – один из фигурантов «дела «Хизб ут-Тахрир». 7 сентября 2016 года российский суд признал Зейтуллаева виновным в «участии в террористических сообществах» и приговорил его к семи годам лишения свободы. Российская прокуратура обжаловала это решение в Верховном суде России, и дело было вновь направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд на пересмотр. Следственные органы настаивают на том, чтобы Зейтуллаев был признан не участником, а организатором «террористического сообщества».

Сам Руслан Зейтуллаев опровергает выдвинутые обвинения. 4 апреля он объявил голодовку.

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами –преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».

По данным кампании LetMyPeopleGo, сейчас речь идет о 44 «узниках Кремля» – гражданах Украины, задержанных российскими властями в Крыму и в России.