Полозов: решение суда в Гааге по соблюдению прав крымчан – «безусловная победа украинских дипломатов»

Решение Международного суда ООН о введении временных мер по иску «Украина против России» в связи с нарушением статей 2 и 5 Конвенции о предотвращении всех форм расовой дискриминации, которое требует от России возобновить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечить обучение крымчан на украинском языке, является «безусловной победой украинских юристов и дипломатов». Об этом сообщил российский адвокат Николай Полозов в Фейсбуке 19 апреля.

Он отметил, что временные меры включают предоставление прав крымским татарам на представительство собственных интересов, возобновление деятельности Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечение обучения на украинском языке.

«Трудности, сопряженные с вынесением решения о введении временных мер в связи с нарушениями Конвенции о запрете финансирования терроризма, были ожидаемы, поскольку «гибридная война», развязанная Кремлем, предполагала максимальное сокрытие доказательств участия России в конфликте на Донбассе. Однако, это решение не лишает Украину права собирать и представлять в международном суде ООН доказательства до начала рассмотрения иска по существу», – добавил Полозов.

Международный суд ООН согласился на введение временных мер по иску «Украина против России» для защиты национальных меньшинств в аннексированном Крыму. Об этом сообщил 19 апреля на открытых слушаниях в Гааге председатель суда Ронни Абрахам. Суд постановил, что есть факты непоправимого вреда, нанесенного правам украинцев.

В январе Украина подала иск в Международный суд против России о нарушении ею Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В начале марта в Международном суде ООН, высшем судебном органе в системе ООН, завершились публичные слушания, касающиеся первого этапа рассмотрения иска, а именно – решения вопроса, применить ли временные меры, о которых у суда просит Украина.