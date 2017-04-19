Радио Крым.Реалии. Освободить Крым. Требование россиян

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии обсуждают пикеты в Москве и Санкт-Петербурге против притеснений крымских татар. Какое место в российской правозащитной повестке занимает тема преследований на аннексированном полуострове? Как российские правозащитники помогают крымчанам на полуострове?

Гости эфира – координатор Полевого правозащитного центра в Крыму Александра Крыленкова, координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров и активист инициативной группы «Стратегия-18» Всеволод Нелаев. Ведущий – Александр Голубов.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.