Решение суда в Гааге по Крыму обязательно для России – юрист

Россия обязана соблюдать решение Международного суда в Гааге, высшего судебного органа в системе ООН. В частности, воздержаться от нарушения прав крымских татар на полуострове, отменить запрет Меджлиса, а также обеспечить гражданам право на обучение на украинском языке в аннексированном Крыму. Таким мнением в комментарии Крым.Реалии поделился юрист-международник Николай Гнатовский.

«Обязательство соблюдать эти меры абсолютно однозначно. Оно следует из Статута Международного суда ООН и устава ООН. Обязательства России по Крыму, в частности, по Меджлису, крымскотатарскому населению, а также по образованию на украинском языке сформулированы однозначно. Они едва ли дают возможность для каких-то двойных или тройных трактовок. Так что есть все основания ожидать, что они должны соблюдаться», – отметил Гнатовский.

Эксперт добавил, что несоблюдение решения суда чревато для России международными последствиями.

«За этим может последовать международное осуждение Российской Федерации. Причем в данном случае практически невозможно придумать аргументы, которыми можно обосновать невыполнение требований Международного суда ООН. Там написано предельно жестко. В юридическом документе жестче быть не может. Там написано: «Россия обязана...» Безусловно, невыполнение этих требований будет в политическом смысле стоить значительно дороже Российской Федерации, чем выполнение», – отметил эксперт.

Николай Гнатовский также напомнил, что сегодняшнее решение суда в Гааге – ранний этап судебного разбирательства между Украиной и Россией. Весь процесс займет годы, «быстрых решений не будет».

Международный суд ООН согласился на введение временных мер по иску «Украина против России» для защиты национальных меньшинств в аннексированном Крыму. Об этом сообщил 19 апреля на открытых слушаниях в Гааге председатель суда Ронни Абрахам. Суд постановил, что есть факты непоправимого вреда, нанесенного правам украинцев.

В январе Украина подала иск в Международный суд против России о нарушении ею Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В начале марта в Международном суде в Гааге, высшем судебном органе в системе ООН, завершились публичные слушания, касающиеся первого этапа рассмотрения иска, а именно – решения вопроса, применить ли временные меры, о которых у суда просит Украина.