В России после нападения скончался журналист Николай Андрущенко

В российском Санкт-Петербурге скончался журналист Николай Андрущенко, на которого в марте напали неизвестные.

73-летний соучредитель газеты «Новый Петербург» находился в коме и умер 19 апреля, не приходя в сознание.

Журналиста обнаружили без сознания 10 марта на одной из улиц Санкт-Петербурга. У него диагностировали черепно-мозговую травму.

Главный редактор «Нового Петербурга» Денис Усов считает, что нападение на Андрущенко могло быть связано с публикациями о неэффективной борьбе с коррупцией в городе, сообщает российский «Интерфакс».

Николай Андрущенко был депутатом Ленинградского совета в 1990-1993 годах, тогда же он стал одним из основателей газеты «Новый Петербург». С 2007 по 2009 годы журналиста обвиняли в экстремизме, клевете и оскорблении представителей власти. Сам Андрущенко вину отрицал.

«Новый Петербург» существует с 1990 года. В 2007 году выпуск газеты прекратили после предупреждения от надзорного ведомства и восстановили в 2009 году.