МИД Латвии обеспокоен нарушениями прав человека в Крыму

В МИД Латвии обеспокоены ситуацией с правами человека в аннексированном Крыму, в частности притеснением крымских татар, и подтверждают непризнание аннексии украинского полуострова. Об этом 19 апреля заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс на встрече с главой Меджлиса крымскотатарского народа Рефатом Чубаровым в Риге.

«В беседе министр призвал лидера крымских татар продолжать информировать международные организации о положении крымских татар и нарушениях прав человека в Крыму. Эдгарс Ринкевичс подчеркнул, что Латвия будет выступать за сохранение этого вопроса в повестке дня международных организаций с призывом осудить применение законодательства России, как оккупационной власти, на территории Крыма и последовательное ограничение основных прав жителей Крыма», – говорится в сообщении латвийского внешнеполитического ведомства.

В свою очередь, Рефат Чубаров проинформировал главу латвийского МИД о нарушениях прав человека в аннексированном Крыму и выразил признательность за позицию Латвии по вопросу аннексии Крыма, а также поблагодарил за предоставленную Украине поддержку .

Ранее сообщалось, что глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров во время своего визита в Латвию встретился с рядом политиков и дипломатов и рассказал о «политике террора, развернутой Россией в аннексированном Крыму».

Рефат Чубаров пребывает в Латвийской республике с двухдневным визитом 18-19 апреля.

Международный суд ООН согласился на введение временных мер по иску «Украина против России» для защиты прав жителей аннексированного Крыма. Об этом сообщил 19 апреля на открытых слушаниях в Гааге председатель суда Ронни Абрахам. Суд постановил, что есть факты непоправимого вреда, нанесенного правам украинцев.