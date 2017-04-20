Поклонская просит вернуть больным ДЦП возможность санаторно-курортного лечения

Депутат Госдумы России, российский экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская направила вице-премьеру российского правительства Ольге Голодец обращение с просьбой рассмотреть вопрос о санаторно-курортном лечении взрослых, страдающих детским церебральным параличом (ДЦП). Об этом Поклонская написала в социальной сети «ВКонтакте».

«На личных приемах в Евпатории и Саках ко мне обратились люди с таким диагнозом и их родственники. Сложность ситуации заключается в том, что детский церебральный паралич в 2016 году был исключен из перечня медицинских показаний для санаторно-курортного лечения взрослых. В Минздраве России поясняют, что эффективность применения природных лечебных физических факторов у пациентов с ДЦП во взрослом возрасте не имеет достаточной доказательной базы. Именно поэтому заболевание и не попало в новый приказ Минздрава», – говорится в сообщении.

Поклонская отмечает, что в российском Минздраве утверждают, что нет каких-либо ограничений по санаторно-курортному лечению сопутствующих заболеваний, имеющихся у граждан с ДЦП.

«На мой взгляд, этот вопрос требует более тщательной проработки на всех уровнях. С этим согласны и власти Крыма», – отметила Поклонская, добавив, что подконтрольный Кремлю глава крымского правительства Сергей Аксенов направил предложение об изменении этой нормативной базы в российский Минздрав.

До российской аннексии Крыма в санаторно-курортных учреждениях Евпатории применялись различные методы улучшения состояния больных детским церебральным параличом.