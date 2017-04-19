Порошенко о решении суда в Гааге: Украина на правильном пути

Президент Украины Петр Порошенко назвал многообещающим решение Международного суда ООН в Гааге по искам Украины против России. Об этом Порошенко заявил журналистам во время своего визита в Лондон 19 апреля.

«Мы уверены в том, что сегодня мы на правильном пути. Мы надеемся на успешное рассмотрение указанных дел», – сказал Порошенко.

Международный суд ООН 19 апреля согласился на введение временных мер в отношении России для защиты национальных меньшинств в аннексированном Крыму. В частности, суд обязал Россию воздержаться от ограничений прав крымских татар на представительство собственных интересов, включая возобновление деятельности Меджлиса, а также обеспечить ведение обучения на украинском языке.

В январе Украина подала иск в Международный суд против России о нарушении ею Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В начале марта в Международном суде в Гааге, высшем судебном органе в системе ООН, завершились публичные слушания, касающиеся первого этапа рассмотрения иска, а именно – решения вопроса, применить ли временные меры, о которых у суда просит Украина.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».​