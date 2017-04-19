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Новости

ФСБ России задержала брата предполагаемого организатора теракта в Петербурге

Подозреваемый в совершении теракта в Петербурге Аброр Азимов

Федеральная служба безопасности России заявила 19 апреля о задержании в Москве Акрама Азимова, брата предполагаемого организатора теракта в метро Санкт-Петербурга.

Комментарии задержанного или его адвокатов на данный момент отсутствуют.

3 апреля в вагоне метро в Петербурге произошел взрыв, погибли 14 человек, около 50 были ранены. Следствие считает, что взрыв совершил террорист-смертник Акбаржон Джалилов, 22-летний уроженец Киргизии с российским гражданством.

Организатором теракта, по данным правоохранительных органов России, является Аброр Азимов. Накануне он был арестован. Сам Азимов не признает свою вину.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга назвали терактом (фотогалерея)

Взрыв в метро Санкт-Петербурга назвали терактом (фотогалерея)

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