Мининформ Украины анонсировал конкурсы на радиочастоты для вещания на Крым

В апреле и мае состоятся конкурсы на радиочастоты, просчитанные для вещания на аннексированный Крым и зону АТО. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба Министерства информационной политики Украины.

«Для нужд Крыма Комиссия (по вопросам восстановления вещания при Министерстве информационной политики Украины – КР) рекомендовала проведение конкурса на цифровую частоту, просчитанную для с. Чонгар Херсонской области. Это позволит охватить север Крыма цифровым сигналом 4-5 украинских телеканалов в стандарте DVB-T2», – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Чонгарская телерадиовышка начала трансляцию радиостанций на южные районы Херсонской области и аннексированный Крым.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 27 декабря 2016 года выдал лицензии четырем радиостанциям, которые смогут вещать на Крым. Ими стали Украинское радио (общественное вещание), местная херсонская радиостанция, крымскотатарское радио «Meydan», «Радио крымских громад».

Лицензию для вещания Радио Крым.Реалии в FM-диапазоне на частоте 105.9 на территорию Крыма получила общественная организация «Радио крымских громад».