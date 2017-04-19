Крымский депутат Шувайников назвал решение суда в Гааге по Крыму «политическим заказом»

Международный суд ООН в Гааге выступил в рамках иска «Украина против России» как «политический инструмент» и «вынес незаконное решение», которое не нужно выполнять. Таким мнением с Крым.Реалии поделился депутат подконтрольного Кремлю парламента Крыма Сергей Шувайников.

«Я считаю, что Гаагский суд идет на поводу политических требований, выполняет политический заказ. Я не знаю – Украины, США или Европейского союза, но это политический заказ. Заказ, который не подтвержден никакими фактами, я не знаю откуда добывались факты… Пусть приезжают представители Гаагского суда и на месте исследуют все первопричины, которые они положили в основу своего сфальсифицированного решения», – отметил Шувайников.

Он добавил, что «лично не встречал фактов притеснения украинцев или крымских татар» в аннексированном Крыму, однако отметил, что существуют «частные случаи бытовых и финансовых проблем». Данные, предоставленные в суд ООН для рассмотрения, Шувайников назвал сфабрикованными.

«Мы готовы предоставить возможность судьям Гаагского суда лично приехать в Крым. Я не могу такие вопросы решать, но буду инициировать перед дипломатами нашими и органами власти, чтобы они побывали и сами встретились», – отметил он.

Оспаривать решение Международного суда, по мнению Шувайникова, также не стоит ведь «если оспаривать, то значит признать решение», а признавать «то, что высосано из пальца» не стоит.

Международный суд ООН согласился на введение временных мер по иску «Украина против России» для защиты прав жителей аннексированного Крыма. Об этом сообщил 19 апреля на открытых слушаниях в Гааге председатель суда Ронни Абрахам. Суд постановил, что есть факты непоправимого вреда, нанесенного правам украинцев.

Суд, в частности, обязал Россию до вынесения финального решения прекратить притеснения прав крымскотатарского народа на представительство их интересов, в том числе путем деятельности Меджлиса, а также обеспечить наличие на аннексированном полуострове образования на украинском языке.

В январе Украина подала иск в Международный суд против России о нарушении ею Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.