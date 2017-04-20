Радио Крым.Реалии: Суд в Гааге: промежуточный вердикт

Утром в эфире Радио Крым.Реалии говорят о постановлении Международного суда ООН в Гааге по иску Украины против России. Суд ООН не нашел оснований для введения дополнительных мер в отношении России согласно Конвенции о борьбе с финансированием терроризма, но поддержал позицию Украины в вопросе расовой дискриминации в аннексированном Крыму. Выполнит ли Россия обязательство Международного суда? Как дальше будет развиваться рассмотрение этого дела?

Об этом ведущий Сергей Громенко говорит с юристом-международником, доцентом кафедры международного права КНУ им. Шевченко Антоном Кориневичем, а также политологом Петром Олещуком.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.