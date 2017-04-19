Решение суда в Гааге поможет привлечь к суду Путина и российских чиновников – Чубаров

Решение Международного суда в Гааге, обязывающее Россию отменить запрет Меджлиса крымских татар, а также обеспечить гражданам право на обучение на украинском языке в аннексированном Крыму, поможет привлечь руководство России к суду. Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров на своей странице в Фейсбуке 19 апреля.

«Уверен, что сегодня заложены первые практические меры, которые обязательно приведут высших российских чиновников во главе с Путиным на скамью подсудимых Международного трибунала по рассмотрению преступлений, совершенных Россией против Украины. А в том, что такой Международный трибунал будет создан, у меня нет никаких сомнений», – говорится в сообщении Рефата Чубарова.

Международный суд ООН согласился на введение временных мер по иску «Украина против России» для защиты национальных меньшинств в аннексированном Крыму. Об этом сообщил 19 апреля на открытых слушаниях в Гааге председатель суда Ронни Абрахам. Суд постановил, что существуют факты непоправимого вреда, нанесенного правам украинцев.

В январе Украина подала иск в Международный суд против России о нарушении ею Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

В начале марта в Международном суде в Гааге, высшем судебном органе в системе ООН, завершились публичные слушания, касающиеся первого этапа рассмотрения иска, а именно – решения вопроса, применить ли временные меры, о которых у суда просит Украина.