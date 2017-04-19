Секретарю Союза журналистов России запретили въезд в Украину из-за посещения Крыма – НМПУ

Секретарю Союза журналистов России Ашоту Джазояну запретили въезд в Украину из-за нарушения правил пересечения украинской границы при посещении аннексированного Крыма. Об этом сообщает 19 апреля Независимый медиа-профсоюз Украины (НМПУ) со ссылкой на заявление СБУ.

В НМПУ отмечают, что направляли в СБУ запрос по поводу «систематических нарушений украинского законодательства со стороны секретаря СЖР Ашота Джазояна в части пересечения границы Украины во время визитов в оккупированный Крыма».

Как сообщается, Служба безопасности Украины признала достаточной имеющуюся информацию относительно действий представителя СЖР Ашота Джазояна «о факте совершения общественно опасного деяния, которое противоречит интересам обеспечения безопасности Украины» и вынесла постановление о запрете въезда в Украину сроком на три года.

Комментариев секретаря Союза журналистов России Ашота Джазояна относительно запрета на въезд в Украину на данный момент нет.

11 мая 2016 года Независимый медиа-профсоюз Украины распространил публичное заявление, в котором обратил внимание международных партнеров, Союза журналистов России, Генеральной прокуратуры Украины относительно действий секретаря Союза журналистов России Ашота Джазояна.

В ответ Союз журналистов России на своем официальном сайте опубликовал заявление, в котором фактически признавалась законной российская аннексия украинского Крыма.