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Новости

Секретарю Союза журналистов России запретили въезд в Украину из-за посещения Крыма – НМПУ

Секретарю Союза журналистов России Ашоту Джазояну запретили въезд в Украину из-за нарушения правил пересечения украинской границы при посещении аннексированного Крыма. Об этом сообщает 19 апреля Независимый медиа-профсоюз Украины (НМПУ) со ссылкой на заявление СБУ.

В НМПУ отмечают, что направляли в СБУ запрос по поводу «систематических нарушений украинского законодательства со стороны секретаря СЖР Ашота Джазояна в части пересечения границы Украины во время визитов в оккупированный Крыма».

Ашот Джазоян

Ашот Джазоян

Как сообщается, Служба безопасности Украины признала достаточной имеющуюся информацию относительно действий представителя СЖР Ашота Джазояна «о факте совершения общественно опасного деяния, которое противоречит интересам обеспечения безопасности Украины» и вынесла постановление о запрете въезда в Украину сроком на три года.

Комментариев секретаря Союза журналистов России Ашота Джазояна относительно запрета на въезд в Украину на данный момент нет.

11 мая 2016 года Независимый медиа-профсоюз Украины распространил публичное заявление, в котором обратил внимание международных партнеров, Союза журналистов России, Генеральной прокуратуры Украины относительно действий секретаря Союза журналистов России Ашота Джазояна.

В ответ Союз журналистов России на своем официальном сайте опубликовал заявление, в котором фактически признавалась законной российская аннексия украинского Крыма.

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