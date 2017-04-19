Зеркаль: решение суда в Гааге не освобождает Россию от обязанности соблюдать конвенции

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль положительно оценила решение Международного суда ООН в Гааге о введении временных мер в деле по иску Украина против России.

«Сегодняшнее решение суда является важным для международного права, доказывает свою действенность в восстановлении справедливости в мире. Мы ценим взвешенность судей Международного суда ООН, которые вынесли это решение. Это решение признало серьезность ситуации, к которой приводят действия Российской Федерации, и что граждане Украины нуждаются в защите. Это касается как Крыма, так и Донбасса, о чем суд четко отметил», – написала Зеркаль на своей странице в Фейсбуке.

Она также выразила сожаление по поводу того, что суд не решил в пользу введения временных мер по России за ее поддержку незаконных вооруженных группировок на Донбассе.

Однако, по словам Елены Зеркаль, решение суда «не освобождает Российскую Федерацию от обязанности соблюдать обязательства по обоим конвенциям».

Елена Зеркаль также отметила, что в Украине «достаточно понимания, какие именно доказательства представлять на стадии слушаний по существу».

Международный суд ООН согласился на введение временных мер по иску «Украина против России» для защиты прав жителей аннексированного Крыма. Об этом сообщил 19 апреля на открытых слушаниях в Гааге председатель суда Ронни Абрахам. Суд постановил, что есть факты непоправимого вреда, нанесенного правам украинцев.

В январе Украина подала иск в Международный суд против России о нарушении ею Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В начале марта в Международном суде в Гааге, высшем судебном органе в системе ООН, завершились публичные слушания, касающиеся первого этапа рассмотрения иска, а именно – решения вопроса, применить ли временные меры, о которых у суда просит Украина.