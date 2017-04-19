На месте крушения сухогруза в Черном море подняли тела трех моряков – СМИ

В Черном море российские спасатели подняли тела трех моряков, погибших при крушении сухогруза, поиски остальных членов экипажа продолжаются. Об этом сообщает РИА «Крым».

Российское информагентство утверждает, что разлива нефтепродуктов на месте ЧП нет.

Грузовое судно «Герои Арсенала» 19 апреля в 03:54 подало сигнал SOS, находясь в 14 морских милях от берега. После этого судно исчезло с радаров. На борту находилось 12 членов экипажа, среди них девять граждан Украины, двое граждан России и один гражданин Грузии. Как сообщается, судно затонуло в акватории Черного моря 19 апреля. Сухогруз имеет флаг Панамы, не приписан ни к одному украинскому порту.

В Министерстве иностранных дел Украины подтверждают, что на борту судна «Герои Арсенала» находились девять украинцев.

Поиски в море осложняются неблагоприятными погодными условиями – сильный юго-западный ветер порывами до 20 м/с, а также волнение моря до 4 баллов.