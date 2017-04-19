Климкин: Украина будет работать над воплощением решения Международного суда ООН

Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что Украина будет выполнять решение Международного суда ООН, а Россия должна прекратить поддержку боевиков на Донбассе и расовую дискриминацию в аннексированном Крыму. Об этом он написал на своей странице в «Твиттере».

«Россия должна немедленно остановить расовую дискриминацию. Будем работать над воплощением приказа Международного суда ООН, чтобы остановить агрессора», – отметил Климкин.

«Россия должна выполнить Минские договоренности, прекратить эскалацию конфликта, поддержку терроризма и ползучей аннексии Донбасса», – отметил министр иностранных дел Украины.

Международный суд ООН согласился на введение временных мер по иску «Украина против России» для защиты прав жителей аннексированного Крыма. Об этом сообщил 19 апреля на открытых слушаниях в Гааге председатель суда Ронни Абрахам. Суд постановил, что есть факты непоправимого вреда, нанесенного правам украинцев.

В январе Украина подала иск в Международный суд против России о нарушении ею Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В начале марта в Международном суде в Гааге, высшем судебном органе в системе ООН, завершились публичные слушания, касающиеся первого этапа рассмотрения иска, а именно – решения вопроса, применить ли временные меры, о которых у суда просит Украина.